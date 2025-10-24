Siswa MTS Korban Keracunan MBG di Malang Bertambah Jadi 27 Orang, Polisi Turun Tangan

jatim.jpnn.com, MALANG - Puluhan siswa dan dua guru MTs Al Khalifah, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami mual, muntah, dan pusing usai menyantap makanan program bergizi gratis, Kamis (23/10).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.30 WIB di sekolah yang berlokasi di Jalan Pudak, Kelurahan Cepokomulyo, Kepanjen.

Sebanyak 27 orang dilaporkan mengalami keluhan setelah makan menu yang terdiri dari ayam goreng, sayur jagung-wortel, nasi, tahu saus barbeque, dan buah pisang.

Beberapa korban langsung dilarikan ke RSUD Kanjuruhan, sementara sebagian lainnya dirawat di klinik terdekat. Tim Inafis Satreskrim Polres Malang juga diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar membenarkan insiden tersebut dan mengatakan, polisi langsung bergerak cepat begitu menerima laporan.

“Begitu mendapat laporan, tim langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan pihak sekolah serta dinas kesehatan untuk memastikan penanganan para korban,” ujar Bambang, Kamis (23/10).

Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno mengimbau masyarakat, terutama orang tua siswa, agar tetap tenang menunggu hasil penyelidikan.

“Kami masih menunggu hasil uji sampel makanan untuk memastikan penyebab pastinya. Yang jelas, semua korban sudah mendapat perawatan dan kondisinya berangsur membaik,” kata Danang.