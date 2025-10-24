Chairul Tanjung Minta Maaf ke Pesantren Lirboyo, Janji Hapus Tayangan Menyinggung

JPNN.com

Jumat, 24 Oktober 2025 – 11:36 WIB
Pendiri Trans Corp Chairul Tanjung (dua dari kiri) bertemu Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri K.H. Anwar Manshur (tiga dari kiri), K.H. Abdullah Kafabihi Mahrus di Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Kamis (23/10/2025). ANTARA/ Asmaul

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pondok Pesantren Lirboyo Kediri meminta manajemen Trans7 melakukan pembenahan internal agar tayangan yang menyinggung citra pesantren tidak terulang lagi.

Permintaan itu disampaikan setelah Pendiri Trans Corp Chairul Tanjung (CT) bersilaturahim dan bertemu langsung dengan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, Kamis (23/10).

"Kunjungan ke Pesantren Lirboyo maksud utama sowan ke KH Anwar Manshur, pengasuh Pesantren Lirboyo. Sowan beliau dalam rangka menyampaikan permohonan maaf terkait tayangan Trans7 program Xpose Uncensored pada 13 Oktober 2025," ujar KH Oing Abdul Muid, salah satu pengasuh Pesantren Lirboyo, di Kediri.

Dalam kunjungan itu, Chairul Tanjung didampingi Direktur Utama PT Trans Digital Media (Detik Network) Abdul Aziz dan Prof Muhammad Nuh. Mereka juga bersilaturahmi dengan para pengurus serta dzurriyah Pesantren Lirboyo.

Menurut Kiai Oing, CT menyampaikan komitmen untuk memperbaiki sistem internal agar kejadian serupa tidak terulang, baik di Trans7 maupun media lain di bawah Trans Corp.

"Beliau akan melakukan langkah perbaikan internal juga media lain di bawah Trans Corp. Beliau berjanji medianya akan ikut mengembalikan citra pondok pesantren yang tercederai oleh tayangan itu," kata dia.

Sementara itu, Chairul Tanjung menyatakan pihaknya telah mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas penayangan program tersebut.

"Dalam artian berupa pemecatan dan telah kami lakukan. Orang yang bertanggung jawab sudah dipecat," katanya.

Chairul Tanjung sowan ke K.H. Anwar Manshur dan menyampaikan permohonan maaf serta janji perbaikan atas tayangan di program Xpose Uncensored.
Sumber Antara
