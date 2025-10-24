Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Kawasan Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (24/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Sore dan malam cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Lawang, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Singosari, Tajinan, Tumpang, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Singosari, Tajinan, Tumpang, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sore dan malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.