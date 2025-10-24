Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi dan Siang Gerimis di Kawasan Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (24/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantikan, Pakal, Sambikerep, Semampir, dan Tandes. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Gunung Anyar, Rungkut, dan Sukolilo. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya Gunung Anyar, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo berangin. Kawasan lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-17 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)