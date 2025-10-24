Cuaca Jawa Timur 24 Oktober 2025, Pagi-Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (24/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Gresik, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Madiun, Ngawi, pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Gresik, Jember, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Madiun, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Kota Mojokerto dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-16 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)