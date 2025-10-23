HIPMI Jatim Gelar Rakerda dan Forbisda 2025, Bantu UMKM Naik Kelas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XVII dan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) di The Westin Grand Ballroom and Convention Center Surabaya, Kamis (23/10).

Kegiatan bertema ‘Muda Mandiri dan Berdaya Wujudkan UMKM Jawa Timur Naik Kelas’ itu menjadi wadah untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas dan memperluas akses ke perbankan, investor, hingga jejaring global.

Ketua Umum BPD HIPMI Jatim Ahmad Salim Assegaf mengatakan Forbisda merupakan strategi konkret HIPMI dalam mempertemukan pelaku UMKM dengan mitra strategis dari berbagai sektor.

“Teman-teman HIPMI bisa berinteraksi langsung dengan mitra-mitra strategis, mulai dari pemerintah, perbankan, hingga investor. Ujungnya tentu untuk meningkatkan ekonomi dan membuat UMKM teman-teman naik kelas,” ujar Salim.

Salim menjelaskan puluhan pengusaha UMKM peserta Forbisda akan dikurasi menjadi 20 besar, lalu disaring lagi menjadi 18 besar yang berhak mempresentasikan produk dan ide bisnisnya di depan mitra strategis.

“Ada perwakilan dari pemerintah provinsi, perbankan, konsulat jenderal, dan investor. Mereka akan menilai langsung agar UMKM bisa menembus pasar yang lebih luas,” tambahnya.

Setelah Forbisda, HIPMI Jatim melanjutkan agenda Rakerda XVII untuk membahas program kerja mendatang yang selaras dengan kebijakan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari menekankan pentingnya sinergi HIPMI dengan lima program prioritas nasional, terutama di bidang ketahanan pangan dan energi.