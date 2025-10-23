UM Surabaya Kukuhkan 2 Guru Besar Baru, Kini Miliki 14 Profesor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) menambah jajaran akademisi bergelar profesor. Sebanyak dua dosen dikukuhkan sebagai guru besar, yakni Prof. Dr. Dra. Sujinah, M.Pd. dan Prof. Dr. Pipit Festi Wilyanarti, S.KM., M.Kes.

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Auditorium At-Tauhid Tower lantai 13 UM Surabaya, Kamis (23/10).

Rektor UM Surabaya menyampaikan rasa syukur atas bertambahnya jumlah guru besar di lingkungan kampus.

“Alhamdulillah, yang sudah ada guru besar di kami ada 12, dan ditambah dua yang dikukuhkan hari ini menjadi total 14 guru besar,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran dua profesor baru ini akan memperkuat atmosfer akademik dan riset di UM Surabaya.

“Kami berharap atmosfer akademik di UM Surabaya makin tumbuh dan berdampak. Peran guru besar kami harapkan tidak hanya berhenti di jurnal, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat melalui riset terapan,” jelasnya.

Mundakir mengatakan pihaknya menargetkan 10 persen dari total dosen UM Surabaya meraih jabatan akademik tertinggi tersebut.

“Kalau dosen kami sekitar 400 orang maka targetnya sekitar 40 guru besar. Target ini memang besar, tetapi akan kami capai secara bertahap,” kata dia.