Kecelakaan Maut di Jalan Raya Satelit, Pemotor Asal Lontar Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Satelit Indah, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Kamis (23/10). Dalam insiden maut itu seorang pemotor berinisial M (42) dilaporkan tewas.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan pihaknya menerima laporan kecelakaan pukul 04.44 WIB. Beberapa menit kemudian petugas tiba di lokasi melakukan evakuasi.

Namun, ketika petugas tiba di lokasi kejadian, korban yang merupakan warga Lontar, Surabaya itu dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah diperiksa.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh TGC (Tim Gerak Cepat) Dinkes Posko Terpadu Barat, untuk korban dinyatakan MD (meninggal dunia)," ujar Linda dalam keterangan tertulis.

Belum diketahui secara pasti kronologi maupun penyebab kecelakaan. Petugas kepolisian dari Unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya sedang menyelidikinya.

Adapun jenazah saat ini sudah dievakuasi menuju kamar jenazah RSU dr Soetomo. Begitu pun dengan keluarga korban juga telah dihubungi untuk mendampingi jenazah selama menjalani visum et repertum.

"BB (barang bukti) kendaraan dikondisikan Unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya Dukuh Pakis," jelasnya. (mcr12/jpnn)