JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 22 Titik di Kota Malang Terendam Banjir, Air Capai 50 Sentimeter

22 Titik di Kota Malang Terendam Banjir, Air Capai 50 Sentimeter

Kamis, 23 Oktober 2025 – 11:36 WIB
22 Titik di Kota Malang Terendam Banjir, Air Capai 50 Sentimeter - JPNN.com Jatim
Pengendara sepeda motor nampak putar arah saat akan melintas salah satu jalan di Kota Malang, Jawa Timur yang terendam banjir, Rabu (22/10/2025). ANTARA/HO-BPBD Kota Malang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan deras yang mengguyur Kota Malang pada Rabu (22/10) sore menyebabkan 22 titik lokasi tergenang banjir di empat kecamatan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, genangan terjadi di Kecamatan Blimbing, Klojen, Sukun, dan Lowokwaru.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno mengatakan hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hari membuat sejumlah saluran air tidak mampu menampung debit air.

Baca Juga:

“Hujan deras yang terjadi hari ini menyebabkan 22 titik mengalami banjir,” kata Prayitno di Kota Malang, Rabu (22/10).

Di Kecamatan Blimbing, banjir terjadi di Jalan Sulfat, Jalan Ciliwung, Perumahan De Cluster Nirwana, Jalan Kedawung, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Raden Panji Suroso.

Kemudian di Kecamatan Klojen, genangan air terpantau di sekitar Early Warning System (EWS) Bukit Barisan, EWS Bareng, EWS Kayutangan, EWS Bogor, Jalan Surabaya depan SMKN 3 Malang, Jalan Galunggung, dan Jalan Bandung.

Baca Juga:

Di Kecamatan Sukun, titik banjir meliputi Jalan I.R. Rais Gang 9 dan Gang 15, Jalan Terusan Dieng, Pasar Kasin, serta EWS Candi.

Adapun di Kecamatan Lowokwaru, air menggenang di Jalan Bunga Coklat, Jalan Betek Gang 11, Jalan Cengger Ayam, dan EWS Sudimoro.

BPBD Kota Malang mencatat 22 titik terendam banjir akibat hujan deras pada Rabu (22/10).
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   hujan deras banjir banjir malang bpbd malang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU