22 Titik di Kota Malang Terendam Banjir, Air Capai 50 Sentimeter

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan deras yang mengguyur Kota Malang pada Rabu (22/10) sore menyebabkan 22 titik lokasi tergenang banjir di empat kecamatan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, genangan terjadi di Kecamatan Blimbing, Klojen, Sukun, dan Lowokwaru.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno mengatakan hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hari membuat sejumlah saluran air tidak mampu menampung debit air.

“Hujan deras yang terjadi hari ini menyebabkan 22 titik mengalami banjir,” kata Prayitno di Kota Malang, Rabu (22/10).

Di Kecamatan Blimbing, banjir terjadi di Jalan Sulfat, Jalan Ciliwung, Perumahan De Cluster Nirwana, Jalan Kedawung, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Raden Panji Suroso.

Kemudian di Kecamatan Klojen, genangan air terpantau di sekitar Early Warning System (EWS) Bukit Barisan, EWS Bareng, EWS Kayutangan, EWS Bogor, Jalan Surabaya depan SMKN 3 Malang, Jalan Galunggung, dan Jalan Bandung.

Di Kecamatan Sukun, titik banjir meliputi Jalan I.R. Rais Gang 9 dan Gang 15, Jalan Terusan Dieng, Pasar Kasin, serta EWS Candi.

Adapun di Kecamatan Lowokwaru, air menggenang di Jalan Bunga Coklat, Jalan Betek Gang 11, Jalan Cengger Ayam, dan EWS Sudimoro.