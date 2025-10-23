BTN Buka Kompetisi Housingpreneur 2025, Hadiah Total Rp1,5 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar ajang kompetisi BTN Housingpreneur untuk kedua kalinya. Kompetisi ini resmi dibuka mulai 22 Oktober hingga 15 Desember 2025, dengan total hadiah mencapai Rp1,5 miliar.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menjelaskan BTN Housingpreneur 2025 mengusung tema 'Elevate Beyond Your Limit' yang selaras dengan transformasi BTN menuju 'Beyond Mortgage' — lebih dari sekadar bank penyalur KPR.

“Melalui ajang ini, kami ingin menjaring ide, inovasi, dan kreativitas di bidang perumahan, teknologi digital, dan kewirausahaan. Ini bagian dari komitmen BTN mendorong inovasi berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Ramon di Jakarta, Rabu (22/10).

Ramon menuturkan, kompetisi ini terbuka untuk pengusaha termasuk developer, mahasiswa, dan masyarakat umum. BTN ingin memberikan ruang bagi talenta muda dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam pengembangan ekosistem perumahan.

“Selain hadiahnya cukup menarik, para pertisipan juga kami ajak berkontribusi untuk pembangunan rumah rakyat,” katanya.

Ramon menjelaskan bagi para pemenang BTN Housingpreneur akan mendapatkan total hadiah sebesar Rp1,5 miliar dan berkesempatan untuk diberikan pelatihan menjadi pengusaha properti atau developer serta menjadi mitra bisnis BTN.

“Kami berharap ajang ini bisa diikuti seluruh elemen anak bangsa dari seluruh daerah di Indonesia,” jelasnya.

BTN Housingpreneur 2025 menghadirkan tiga kategori besar, yaitu: