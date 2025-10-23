Cuaca Malang Hari ini, Pagi dan Siang Kawasan Ini Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (23/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dau, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum.

Gerimis juga mengguyur Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Kasembon, Kromengan, Ngajum, Poncokusumo, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.