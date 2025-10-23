Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi & Siang Berpotensi Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (23/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantikan,

Gerimis juga mengguyur Pakal, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Krembangan, Pabean Cantikan, dan Semampir. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-10 kilometer per jam.