Cuaca Jawa Timur 23 Oktober 2025, Pagi dan Siang Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (23/10).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bojonegoro. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Madiun, Lamongan, Ngawi, Ponorogo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Bangkalan, Kota Batu, Pamekasan, dan Sumenep berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Bangkalan, Bojonegoro, Pamekasan, Sampang, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-26 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)