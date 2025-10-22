Khofifah & Gus Iqdam Ajak Warga Syukuri 80 Tahun Jatim & Hari Santri Nasional 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama ulama kharismatik Muhammad Iqdam Kholid (Gus Iqdam) memimpin Salawat dan Tabligh Akbar dalam rangka Mensyukuri 80 Tahun Provinsi Jawa Timur sekaligus Memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (22/10) malam.

Ribuan jemaah dari berbagai daerah memadati lokasi acara yang berlangsung penuh kekhidmatan.

Khofifah menyampaikan Hari Santri Nasional memiliki makna historis kuat bagi perjuangan bangsa. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri tidak lepas dari peristiwa resolusi jihad yang dicetuskan Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari di Surabaya.

“Hari ini, 22 Oktober, adalah Hari Santri Nasional. Dulu Pak Presiden Jokowi menugasi saya menyiapkan Keppres Hari Santri Nasional,” tutur Khofifah.

“Kenapa ditetapkan bertepatan dengan lahirnya resolusi jihad karena Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari tidak ingin kemerdekaan dihapus oleh datangnya sekutu yang dipimpin Inggris maka yang menjaga kemerdekaan Indonesia saat itu adalah para ulama, kiai, santri, dan masyarakat Surabaya,” jelasnya.

Khofifah mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Santri Nasional sebagai wujud rasa syukur dan doa bersama agar Jawa Timur semakin maju dan sejahtera.

“Rawuhnya panjenengan semua di sini mudah-mudahan bisa memanen berkahnya Allah SWT. Mohon doa semua, mudah-mudahan Jawa Timur tambah makmur, rakyatnya rukun, guyub, dan persaudaraannya kuat,” ucapnya.

Sementara itu, Gus Iqdam dalam tausyiahnya mengatakan Hari Santri bukan hanya momentum religius, tetapi juga pengingat bahwa santri merupakan pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan membangun bangsa.