Epson Rilis Printer Signage SureColor SC-S9130, Warna Lebih Hidup & Teknologi Cloud

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Epson memperkenalkan printer signage terbarunya, SureColor SC-S9130, dalam ajang Epson LFP Innovation Day 2025 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Peluncuran ini dihadiri langsung Presiden Global dan CEO Seiko Epson Corporation (SEC) Junkichi Yoshida, bersama jajaran manajemen Epson Indonesia serta sejumlah mitra media.

Dalam acara tersebut, peserta mendapat kesempatan melihat langsung performa printer SC-S9130, yang diklaim mampu menghasilkan cetakan signage dengan warna tajam, presisi tinggi, dan konsistensi luar biasa.

Printer ini menjadi penerus model SC-S80670 dan SC-S80670L, dengan peningkatan signifikan pada kecepatan, akurasi warna, dan efisiensi operasional.

“SureColor SC-S9130 hadir menjawab kebutuhan pelaku bisnis signage yang menuntut produktivitas tinggi sekaligus hasil cetak premium,” ujar Head of Vertical Business Epson Indonesia Lina Mariani, Selasa (21/10).

SC-S9130 menggunakan sistem 11 warna tinta, termasuk tambahan tinta hijau (Green) terbaru.

Teknologi ini memperluas spektrum warna, memungkinkan hasil cetak yang lebih hidup dan akurat bahkan untuk keperluan signage kelas premium.

Printer ini juga mendukung tinta berkapasitas 800ml dan 1500ml, sehingga cocok untuk produksi skala besar.