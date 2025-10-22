Peringatan HSN 2025, Gubernur Khofifah Dorong Santri Jatim Kuasai Teknologi dan STEM

jatim.jpnn.com, MALANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan santri dan pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus menjadi motor penggerak peradaban dunia.

Hal itu disampaikan Khofifah dalam Upacara Apel Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Pesantren An Nur 2 Bululawang, Kabupaten Malang, Selasa (22/10).

“Basis dari persaudaraan di negeri ini adalah masyarakat yang senang hidup rukun, damai, dan tenteram. Siapa pun yang mengganggu kedamaian, mari bersama kita jaga dan sampaikan pesan bahwa Indonesia membutuhkan kebersamaan untuk saling menjaga,” ujar Khofifah di hadapan ribuan santri dan kiai.

Khofifah mengajak seluruh santri meneladani semangat Resolusi Jihad yang dideklarasikan para ulama pendiri bangsa. Dia menekankan pentingnya sinergi antara ulama, umara, dan seluruh elemen strategis bangsa dalam menjaga persatuan dan perdamaian.

DIa juga menyinggung sejarah hubungan erat antara ulama dan negara sejak era Presiden Soekarno.

“Bung Karno ingin NU menjadi pagar NKRI bersama ABRI saat itu, bahkan gagasan halal bihalal yang kita kenal sampai sekarang juga lahir dari dialog antara Bung Karno dan KH Wahab Chasbullah,” tutur Khofifah.

Dalam kesempatan itu, Khofifah mendorong santri untuk berkiprah di berbagai bidang, termasuk politik, birokrasi, dan teknologi. Dia mencontohkan perjalanan kariernya yang dimulai sebagai anggota DPR RI pada 1992 hingga kini menjabat Gubernur Jatim dua periode.

“Mudah-mudahan santri-santri yang ingin menjadi politisi atau pejabat publik, Allah ijabah,” ucapnya