Pemkab Sidoarjo Buka Suara Soal ASN yang Terciduk Saat Pesta Gay

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo buka suara soal seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terciduk ikut pesta gay di hotel kawasan Ngagel Wonokromo, Surabaya pada Sabtu (18/10).

Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati mengungkapkan pria yang terjaring saat pesta gay bukanlah ASN, tetapi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Dia baru enam bulan di Bagian Umum Sekretariat Daerah, bukan PNS seperi yang diinfokan, tetapi P3K,” kata Fenny, Rabu (22/10).

Sebelumnya, petugas gabungan dari Unit Reskrim dan Polsek Wonokromo dan Sat Samapta Polrestabes Surabaya menggerebek pesta seks gay atau sesama jenis di hotel kawasan Jalan Ngagel pada Sabtu (18/10).

Saat proses pendataan dari 34 pelaku, salah satu di antaranya mengaku kepada Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra bahwa dirinya merupakan seorang ASN Golongan 3 A.

"(Kamu) PNS golongan berapa?," ucap Erika dalam video unggahan Sat Samapta Polrestabes Surabaya.

"Golongan 3," jawab pria di sebelah Erika yang mengenakan pakaian warna biru.

"3 apa?" kata Erika.