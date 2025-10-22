Buntut Penggerebekan Pesta Gay, Eri Panggil Seluruh Manajemen Hotel di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan memanggil manajemen hotel dan penginapan untuk memperkuat komitmen bersama agar pesta gay yang digerebek polisi, Sabtu (18/10) tidak terulang.

“Kami buat pakta integritas untuk memperkuat pengawasan karena Surabaya ini memang tidak lepas dari pelayanan jasa, maka kami perlu membuat komitmen dengan seluruh pemilik hotel. Kami akan datangi, lalu kami kumpulkan seluruh pemilik hotel. Semuanya, termasuk apartemen," kata Eri, Selasa (21/10).

"Saya akan meminta untuk sama-sama memperkuat pengawasan. Kan nggak mungkin dalam satu kamar ada orang keluar masuk lebih dari tiga orang. Maka nanti akan kita buat semacam pakta integritas untuk menjaga keamanan," lanjutnya.

Menurutnya, tindakan tersebut tentu merusak norma hukum dan agama. Oleh sebab itu, dia mendukung penuh proses hukum yang saat ini ditangani Polrestabes Surabaya.

"Jelas yang pertama ini melanggar syariat, agama apapun melarang. Kedua, dasar hukum apapun di negara ini, perbuatan tersebut dilarang. Maka harus kita lawan dan kita harus menjaga Surabaya bersama-sama," tegasnya.

Eri telah juga telah menginstruksikan Satpol PP Kota Surabaya untuk lebih aktif melakukan patroli pencegahan. Satpol PP, kata dia, punya tim khusus yang rutin berpatroli bersama kepolisian.

“Kami akan kuatkan Satpol PP, meningkatkan patroli bersama jajaran Polrestabes Surabaya, tetapi yang paling penting adalah pengawasan secara menyeluruh, maka pengawasan ini akan lebih kuat dan cepat jika ada keterlibatan aktif dari masyarakat untuk melapor kepada pemkot maupun kepolisian," imbuhnya.

Eri juga menyinggung soal pentingnya edukasi untuk anak-anak muda agar tidak terjerumus ke tindakan-tindakan yang melanggar norma.