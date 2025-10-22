Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Gerimis-Hujan Lebat, Sore-Malam Cerah Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (22/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi Blimbing dan Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kasembon, Ngantang, dan Pujon. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Kasembon. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sore dan malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.