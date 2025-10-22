Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Berpotensi Berawan di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (22/10).

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-10 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)