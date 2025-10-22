Cuaca Jawa Timur 22 Oktober 2025, Gerimis dan Hujan Lebat Pagi-Sore

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (22/10).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kediri dan Kota Kediri. Wilayah lainnya berawan dan hujan ringan atau gerimis.

Siangnya Magetan hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Magetan masih hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-13 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)