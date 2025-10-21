Menteri UMKM Klarifikasi Pernyataan Produksi Barang KW: Itu Ide Spontan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengaku pernyataannya mendorong pelaku usaha agar memproduksi barang tiruan atau KW seperti China merupakan ide spontan.

Ide itu disampaikan Maman sebagai upaya menghadapi gempuran produk impor murah dari China di pasar lokal.

“Jadi, begini, ini pertama saya mau bilang ini dulu saya menyampaikan itu, sebetulnya ide spontan pada saat lagi pembicaraan dengan beberapa teman-teman media. Itu kan dikarenakan banyaknya barang impor masuk,” kata Maman seusai Akad Massal KUR 800 Ribu di Dyandra Convention Centre, Surabaya, Selasa (21/10).

Maman menyampaikan ide spontan itu direspons oleh publik. Banyak pihak yang memberi masukan dan rata-rata tidak setuju dengan perencanaan tersebut.

“Jadi, saya pikir selama ini kan ujung-ujungnya kepentingannya untuk publik. Saya pikir selama itu memang publik menyarankan untuk tidak lanjut, ya, saya pikir tidak perlu di kami tindak lanjuti,” jelasnya.

Dia mengaku tak sedikit pihak yang marah kepada perihal ide tersebut. Namun, Maman menganggap hal itu wajar karena Indonesia menganut iklim demokrasi, semua orang boleh berpendapat.

“Sebagian besar banyak yang marah juga sama saya. Kok ngusulin kayak begitu. Ya, tetapi saya pikir ini wajar dan sah-sah saja di iklim demokrasi kita dan saya pikir apa yang memang menjadi harapan publik harus kami tindak lanjuti dan kami respons,” jelasnya.

Dia menegaskan kembali tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing produk lokal, bukan mendorong pelaku UMKM meniru produk asing.