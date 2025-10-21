Dendam Disebut Pemakai Narkoba, Pria di Surabaya Bacok Kakak Kandung

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Jalan Bulak Banteng Madya, Kecamatan Kenjeran, Surabaya digegerkan aksi sadis seorang adik yang tega membacok kakak kandungnya sendiri.

Pelaku berinisial MHH (22) menyerang kakaknya MR (27) hingga korban mengalami luka parah di kepala dan tangan. Korban kini menjalani perawatan intensif di RS Kemenkes Surabaya.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto menjelaskan insiden berdarah itu terjadi pada Rabu (15/10) malam. Awalnya, MHH tersinggung setelah mendengar tetangga menyebut dirinya sering mengonsumsi sabu-sabu.

"Merasa tersinggung, pelaku pun menegur tetangga tersebut. Dari situ, MHH mengetahui bahwa kakaknya MR adalah orang yang menyebarkan kabar tersebut," ujar Suroto, Selasa (21/10).

Amarah dan rasa malu membuat MHH gelap mata. Malam harinya saat MR sedang bermain ponsel, pelaku datang membawa pisau sepanjang 60 cm. Tanpa banyak bicara, dia langsung membacok kepal dan tangan kanan kakaknya.

"Korban sempat tersungkur bersimbah darah. Beruntung, warga sekitar mengetahui lalu segera melerai dan mengamankan senjata tajam tersebut sebelum situasi makin memburuk," katanya.

Keesokan harinya, Unit Reskrim Polsek Kenjeran menangkap MHH di rumahnya saat sedang tidur.

"Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dua butir pil koplo dalam klip plastik bening di saku celana pelaku, serta sebuah pisau panjang dan kaos hitam yang digunakan saat kejadian," ungkapnya.