JPNN.com Jatim Jatim Terkini Geger! Pria di Lamongan Ditemukan Tewas di Parit, Tangan Kaki Terikat & Penuh Luka

Geger! Pria di Lamongan Ditemukan Tewas di Parit, Tangan Kaki Terikat & Penuh Luka

Selasa, 21 Oktober 2025 – 14:41 WIB
Mayat pria tanpa identitas bikin geger warga Desa Surabayan Lamongan, Selasa (21/10). Kondisinya penuh luka dan tangan kakinya terikat. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Warga Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di parit utara Jalan Raya Nasional Babat–Lamongan, Selasa (21/10) pagi.

Korban ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat, serta wajah tertutup kain berwarna kuning.

Kepala Seksi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid membenarkan kejadian tersebut.

“Benar, telah ditemukan mayat laki-laki di wilayah itu. Saat ini tim masih melakukan penyelidikan,” ujar Hamzaid.

Jenazah korban telah dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD dr Soegiri Lamongan untuk dilakukan autopsi.

“Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban,” katanya.

Berdasarkan laporan Polsek Sukodadi, mayat pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 08.25 WIB dalam posisi meringkuk ke kanan di dalam parit.

Saat diperiksa, terdapat luka lebam pada bagian mata kiri dan bibir atas korban. Polisi juga mendapati tangan dan kaki korban terikat, diduga menggunakan tali.

Sumber Antara
