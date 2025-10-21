Rizki Sadig Dukung Gerakan Ekonomi Hijau di Blitar & Tulungagung Lewat Bank Sampah

jatim.jpnn.com, BLITAR - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig mendorong penguatan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat melalui pengelolaan bank sampah. Hal itu dia sampaikan saat berkunjung ke sejumlah bank sampah di Blitar dan Tulungagung.

Dalam kunjungan ke Bank Sampah Sumber Rejeki di Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Senin (20/10), Rizki mengapresiasi semangat masyarakat dalam mengelola sampah menjadi sumber ekonomi baru.

“Ekonomi sirkular ini sejalan dengan semangat PAN yang selalu mendorong kemandirian rakyat. Kita ingin masyarakat punya daya tahan ekonomi, tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu menciptakan nilai dari lingkungan sekitarnya,” ujar Rizki.

Menurut legislator asal Dapil Jatim VI itu, bank sampah merupakan wujud nyata praktik ekonomi sirkular, di mana limbah tidak lagi menjadi akhir dari konsumsi, melainkan awal dari peluang ekonomi baru.

Selain ke Bank Sampah Sumber Rejeki, Rizki juga mengunjungi Bank Sampah Gumregah dan berdialog dengan para pengelola serta kader lingkungan. Dia turut menginisiasi kegiatan 'tukar sampah dengan sembako' yang disambut antusias oleh warga.

“Program ini menjadi contoh konkret bagaimana gerakan peduli lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi,” katanya.

Sehari sebelumnya, Rizki juga mengunjungi Bank Sampah Karangsari di Kota Blitar bersama Fraksi PAN DPRD setempat. Dalam kesempatan itu, dia menyerahkan motor roda tiga untuk mendukung operasional para pengelola bank sampah.

Politikus yang juga menjabat ketua DPW PAN Jatim itu mengungkapkan bantuan motor roda tiga bukan sekadar untuk alat angkut. Bantuan ini adalah simbol dorongan agar semangat pengelolaan sampah terus bergerak dan memberi manfaat ekonomi bagi warga.