Sopir Diduga Mengantuk, Toyota Innova Terperosok di Sungai Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Toyota Innova Venturer berpelat nomor AE 1394 VY terperosok ke sungai di Jalan Medokan Sawah Baru, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Selasa (21/10) dini hari.

Insiden itu terjadi diduga akibat pengemudi mengantuk saat melajukan kendaraannya dari arah barat ke timur.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan laporan diterima dari warga bernama Zam Zam pada pukul 00.09 WIB.

“Dua unit kami kerahkan, terdiri dari satu unit tempur Pos Gunung Anyar dan satu unit HDR Team Rescue. Petugas tiba di lokasi pukul 00.13 WIB dan langsung melakukan koordinasi untuk proses evakuasi,” ujar Wasis dalam keterangannya.

Proses evakuasi mobil berwarna putih itu berlangsung sekitar dua jam. Kendaraan berhasil diangkat dari sungai dan situasi dinyatakan aman pada pukul 02.08 WIB.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Pengemudi bernama Michael Juliansyah (37) warga Jalan Pakis Tirtosari XV, Surabaya selamat tanpa cedera.

“Dugaan sementara, pengemudi mengantuk sehingga kehilangan kendali dan mobil terjun ke sungai,” pungkas Wasis. (mcr12/jpnn)