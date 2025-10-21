Cuaca Malang Hari Ini, Gerimis & Hujan Lebat Melanda Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (21/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Jabung, Kasembon, Poncokusumo, dan Tumpang. Kawasan lainnya berawan hingga gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Bululawang, Dau, Gondanglegi, Jabung, Karangploso, Kasembon, Kepanjen Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tajinan, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Bantur, Gedangan, Jabung, Pagak, Pagelaran, Pakis, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.