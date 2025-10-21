Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi & Malam Diramalkan Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (21/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan reda dan cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan.

Sorenya masih berawan di seluruh kawasan.

Malamnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-8 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)