Cuaca Jawa Timur 21 Oktober 2025, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

Selasa, 21 Oktober 2025 – 08:43 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (21/10).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Jember, Kota Probolinggo, dan Ngawi. Wilayah lainnya berawan dan hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Malang, ngawi, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, dan Tuban.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-14 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

