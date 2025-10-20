JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kemenkop RI Konsolidasikan 8.420 KDKMP di Jatim, Siapkan 837 Pendamping Bisnis

Kemenkop RI Konsolidasikan 8.420 KDKMP di Jatim, Siapkan 837 Pendamping Bisnis

Senin, 20 Oktober 2025 – 22:25 WIB
Kemenkop RI Konsolidasikan 8.420 KDKMP di Jatim, Siapkan 837 Pendamping Bisnis - JPNN.com Jatim
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi RI Panel Barus saat memberikan sambutan saat Konsolidasi KDKMP Jawa Timur, Dinas Koperasi, dan Pendamping Koperasi menuju operasional di Surabaya, Senin (20/10) malam. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM RI memperkuat program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan melakukan konsolidasi koperasi desa se-Jatim di Surabaya, Senin (20/10) malam.

Kegiatan untuk mendukung kemandirian ekonomi bangsa itu dihadiri seluruh kepala dinas dan kepala bidang koperasi dari kabupaten/kota se-Jatim. Forum tersebut membahas operasionalisasi koperasi desa agar bisa berjalan secara profesional dan berkelanjutan.

“Fokusnya sudah ke operasionalisasi. Agar koperasi bisa berjalan layaknya badan usaha modern, diperlukan pendampingan dan pelatihan SDM yang kuat,” ujar Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi RI Panel Barus seusai pembukaan acara.

Baca Juga:

Menurut Panel, sebanyak 837 pendamping koperasi atau business assistant telah direkrut di Jawa Timur. Mereka bertugas mendampingi operasional koperasi agar bisa tumbuh dan berdaya saing.

“Rasionya 1 pendamping untuk 10 koperasi, tetapi bisa menyesuaikan kondisi tiap kabupaten. Tugasnya memastikan usaha koperasi berjalan, mulai dari manajemen hingga pemanfaatan teknologi,” jelasnya.

Selain pendampingan, pelatihan masif juga akan digelar di 38 kabupaten/kota bagi para pengurus koperasi. Setiap koperasi akan mengirim dua orang pengurus untuk dilatih, dari total 8.420 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Timur.

Baca Juga:

Sebanyak 17 ribu pengurus koperasi akan dilatih agar lembaga ekonomi rakyat ini mampu tumbuh profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Artinya, tidak kurang dari 17 ribu orang akan dilatih oleh Kementerian Koperasi bersama dinas koperasi kabupaten/kota. Pelatihan ini penting agar pengurus koperasi punya integritas, profesionalitas, dan melek digital,” kata Panel.

Kemenkop UKM memperkuat program Koperasi Desa Merah Putih di Jatim. Sebanyak 17 ribu pengurus koperasi akan dilatih agar lebih profesional.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KDKMP Kemenkop UKM panel barus pelatihan pengurus koperasi pendamping koperasi pendamping bisnis simkopdes

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU