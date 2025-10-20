Viral Sungai Jatipurwo Mendadak Berwarna Merah, DLH Kota Surabaya Turun Tangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Video menunjukkan penampakan sungai di kawasan Jatipurwo, Kecamatan Semampir Kota Surabaya berwarna merah beredar di media sosial.

Video itu memunculkan tanda tanya bagi masyarakat Kota Surabaya. Informasi yang didapat, peristiwa itu terjadi pada Jumat (17/10).

Merespons persoalan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Dedik Irianto mengaku sudah menerjunkan petugas ke lokasi.

“Benar kami menerima laporan adanya sungai yang berubah warna jadi merah. Begitu kami cek pada Sabtu (18/20), ternyata warna merah telah hilang,” ujar Dedik, Senin (20/10).

Selain warna merah telah hilang, air sungai sudah kembali normal. Pihaknya menduga penyebabnya berasal dari pembuangan zat pewarna atau cat.

“Hingga saat ini, penyebab pasti dari mana sumber pembuangan limbah tersebut belum dapat dipastikan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan penyelidikan tim bersama pihak kecamatan di lapangan menemui kendala karena jejak warna telah hilang.

“Masih terus selidiki sumber limbah di kawasan Jatipurwo untuk mencegah terulangnya kejadian serupa,” jelas Dedik. (mcr23/jpnn)