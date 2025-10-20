Tak Kuat Lawan Arus Laut, Remaja di Sumenep Tenggelam di Dermaga Bringsang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nasib malang dialami seorang remaja laki laki inisial MAA (17), warga Dusun Aengkarang, Desa Dedugan, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Madura, Senin (20/10).

MAA dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam di sekitar dermaga Dusun Bringsang saat bermain bersama temannya, I (17), warga Desa Galis.

Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan korban tenggelam di sekitar dermaga Dusun Bringsang, Senin (20/10) sekitar pukul 14.30 WIB.

“Korban berenang dari pelabuhan menuju rumah apung berjarak sekitar 50 meter. Namun, di tengah perjalanan, korban diduga kelelahan dan tidak mampu melawan arus laut hingga akhirnya tenggelam,” ujar Widiarti.

Mengetahui situasi yang dialami MAA, teman korban sempat berusaha memberikan pertolongan, namun karena takut dan kehabisan napas, akhirnya berteriak meminta pertolongan.

“Warga sekitar yang mendengar segera mendatangi lokasi menggunakan perahu. Salah satu saksi, bahkan menyelam hingga dua kali untuk mencari korban dan akhirnya menemukan tubuh korban di dasar laut dengan kedalaman sekitar lima meter,” jelasnya.

Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke Pelabuhan Bringsang dan dibawa ke Puskesmas Giligenting menggunakan mobil pikap milik warga, untuk mendapatkan pertolongan.

“Nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Pihak keluarga korban menyatakan menolak dilakukan visum maupun proses hukum lebih lanjut,” tuturnya.