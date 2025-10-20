JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Ribuan WNA Ajukan Izin Tinggal di Imigrasi Madiun, Mayoritas Santri Asal Luar Negeri

Ribuan WNA Ajukan Izin Tinggal di Imigrasi Madiun, Mayoritas Santri Asal Luar Negeri

Senin, 20 Oktober 2025 – 19:27 WIB
Ribuan WNA Ajukan Izin Tinggal di Imigrasi Madiun, Mayoritas Santri Asal Luar Negeri - JPNN.com Jatim
Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun terbitkan 1400 izin tinggal hingga Oktober 2025. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sepanjang tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun mencatat peningkatan signifikan pengajuan izin tinggal dari warga negara asing (WNA) di wilayah kerjanya.

Hingga Oktober, sekitar 1.400 izin tinggal telah diterbitkan, baik untuk izin kunjungan maupun izin tinggal terbatas.

Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Aditya Yusuf menjelaskan bahwa pemohon izin tinggal tersebar di empat wilayah, yakni Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kota Madiun.

Baca Juga:

“Dari seluruh pemohon, sebagian besar merupakan santri asing yang menempuh pendidikan di pondok pesantren di Kabupaten Magetan,” ujar Aditya, Senin (20/10).

Menurutnya, tren kedatangan santri luar negeri ke pesantren-pesantren di wilayah Madiun Raya menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan dunia internasional terhadap lembaga pendidikan Islam di daerah tersebut.

“Banyak dari mereka berasal dari negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah,” katanya.

Baca Juga:

Selain untuk tujuan pendidikan, sejumlah WNA juga tercatat tinggal sementara karena alasan pekerjaan maupun kegiatan sosial keagamaan.

Aditya menjelaskan meningkatnya jumlah WNA tersebut diimbangi dengan langkah pengawasan yang lebih intensif.

Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun terbitkan 1400 izin tinggal hingga Oktober 2025
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Madiun Imigrasi Madiun penertiban izin tinggal Imigrasi Madiun penertiban izin tinggal madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU