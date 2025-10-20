JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini RSUD Soewandhie Punya Fast Track Chest Pain, Siaga 24 Jam

RSUD Soewandhie Punya Fast Track Chest Pain, Siaga 24 Jam

Senin, 20 Oktober 2025 – 18:18 WIB
RSUD Soewandhie Punya Fast Track Chest Pain, Siaga 24 Jam - JPNN.com Jatim
RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya meluncurkan inovasi Fast Track Chest Pain, yakni layanan penjemputan dan penanganan cepat bagi pasien penyakit jantung koroner. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - RSUD dr Mohamad Soewandhie Surabaya meluncurkan inovasi Fast Track Chest Pain, layanan penjemputan dan penanganan cepat bagi pasien penyakit jantung koroner.

Direktur RSUD dr Mohamad Soewandhie Surabaya dr Billy Daniel Messakh inovasi ini bertujuan untuk menekan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit jantung koroner.

"Di Surabaya ini kami punya jaringan yang kita buat program namanya Fast Track Chest Pain karena salah satu gejala yang muncul di masyarakat itu nyeri dada," ujar dr Billy, Senin (20/10).

Baca Juga:

Dia mengingatkan masyarakat agar segera menghubungi Command Center 112 saat mengalami nyeri dada mendadak. Hal ini penting karena masa krusial atau golden period serangan jantung hanya berlangsung sekitar 90 menit setelah gejala muncul.

“Pada saat hal itu terjadi, langkah pertama adalah (hubungi) call center 112, jangan diabaikan. Golden period ini kita harus memanfaatkan sebaik mungkin supaya tidak terjadi kecacatan atau morbiditas sampai mortalitas,” katanya.

Dia menegaskan RSUD dr Mohamad Soewandhie telah dilengkapi peralatan medis terbaik serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk menangani pasien jantung koroner.

Baca Juga:

“Kebetulan di RSUD Soewandhie itu cukup lengkap. Dari segi peralatan, yang terbaik kami punya. SDM cukup banyak kami punya," katanya.

Billy juga memastikan layanan Fast Track Chest Pain beroperasi selama 24 jam penuh. Layanan ini untuk memastikan respons cepat kapanpun apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. 

Melihat inovasi Fast Track Chest Pain yang dimiliki RSUD dr Soewandhie Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   RSUD Soewandhie Kota Surabaya Fast track chest pain inovasi baru RSUD Soewandhie

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU