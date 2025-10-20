RSUD Soewandhie Punya Fast Track Chest Pain, Siaga 24 Jam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - RSUD dr Mohamad Soewandhie Surabaya meluncurkan inovasi Fast Track Chest Pain, layanan penjemputan dan penanganan cepat bagi pasien penyakit jantung koroner.

Direktur RSUD dr Mohamad Soewandhie Surabaya dr Billy Daniel Messakh inovasi ini bertujuan untuk menekan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit jantung koroner.

"Di Surabaya ini kami punya jaringan yang kita buat program namanya Fast Track Chest Pain karena salah satu gejala yang muncul di masyarakat itu nyeri dada," ujar dr Billy, Senin (20/10).

Dia mengingatkan masyarakat agar segera menghubungi Command Center 112 saat mengalami nyeri dada mendadak. Hal ini penting karena masa krusial atau golden period serangan jantung hanya berlangsung sekitar 90 menit setelah gejala muncul.

“Pada saat hal itu terjadi, langkah pertama adalah (hubungi) call center 112, jangan diabaikan. Golden period ini kita harus memanfaatkan sebaik mungkin supaya tidak terjadi kecacatan atau morbiditas sampai mortalitas,” katanya.

Dia menegaskan RSUD dr Mohamad Soewandhie telah dilengkapi peralatan medis terbaik serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk menangani pasien jantung koroner.

Baca Juga: RSUD Dr Soewandhie Tetap Buka Layanan Poli Rawat Jalan Selama Libur Lebaran

“Kebetulan di RSUD Soewandhie itu cukup lengkap. Dari segi peralatan, yang terbaik kami punya. SDM cukup banyak kami punya," katanya.

Billy juga memastikan layanan Fast Track Chest Pain beroperasi selama 24 jam penuh. Layanan ini untuk memastikan respons cepat kapanpun apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan.