Satpol PP Surabaya Perketat Pengawasan Seusai Penggerebekan Pesta Gay di Hotel
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satpol PP Kota Surabaya akan memperketat pengawasan terhadap hotel-hotel seusai penggerebekan pesta gay di hotel kawasan Ngagel yang dilakukan Polrestabes Surabaya pada Sabtu (18/10).
Sebanyak 34 pria yang ditangkap dalam penggerebekan itu dan dilakukan pemeriksaan secara maraton.
Kepala Satpol PP Surabaya Achmad Zaini mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan bersama tim gabungan.
“Kami melekat ke teman-teman Polres, nanti ditindaklanjuti bersama dan polres sendiri. Sama-sama polres,” kata Zaini, Senin (20/10).
Zaini memastikan pengawasan akan dilakukan di 31 kecamatan agar mencegah kasus tidak terulang.
“Iya (pengawasan),” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Polrestabes Surabaya menggerebek pesta gay atau penyuka sesama jenis di salah satu hotel di daerah Ngagel, Sabtu (18/10).
Sebanyak 34 pasangan sesama jenis itu langsung digelandang menuju ke Mapolrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan.
Satpol PP Surabaya mulai memperketat pengawasan di hotel-hotel seusai penggerebekan pesta gay.
