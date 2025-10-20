Sekolah Terbakar & Diterjang Angin, Siswa Pamekasan Belajar di Tenda Hingga Rumah Warga

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pamekasan menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) darurat di dua sekolah terdampak bencana, yakni SDN Potoan Daya 2 dan SDN Palengaan Laok 6.

Kegiatan belajar terpaksa dilakukan di tenda darurat dan sebagian menumpang di rumah warga, karena bangunan sekolah rusak berat dan tidak bisa digunakan.

"KBM di tenda darurat dan sebagian menumpang di rumah warga ini terpaksa kami lakukan, karena ruang kelas sudah tidak bisa digunakan sama sekali," kata Kepala Disdikbud Pamekasan Mohammad Alwi, Senin (19/10).

SDN Potoan Daya 2 di Kecamatan Palengaan terbakar pada 5 Oktober 2025 sekitar pukul 22.30 WIB akibat arus pendek listrik. Tiga ruang kelas dan satu ruang guru ludes terbakar.

Sementara itu, di SDN Palengaan Laok 6, tiga ruang kelas rusak parah akibat angin kencang yang menerjang wilayah tersebut pada 13 Oktober 2025.

"Akibat kondisi yang sangat darurat itu maka kegiatan belajar di dua sekolah ini terpaksa digelar di tenda bencana dan rumah warga sekitar sekolah," ujar Alwi.

Disdikbud telah melaporkan kejadian itu ke Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI untuk mendapatkan penilaian dan tindak lanjut.

"Khusus di dua sekolah yang melakukan KBM dalam kondisi darurat ini, kami memberikan perhatian khusus dengan melibatkan instansi terkait lainnya karena saat musim pancaroba, khawatir secara tiba-tiba ada hujan deras yang disertai angin kencang," jelasnya.