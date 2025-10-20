Prihatin Banyak Pelanggar Lalu Lintas di Surabaya, Eri Ingatkan Risiko Kecelakaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyayangkan maraknya pengendara yang melanggar lalu lintas di beberapa titik.

Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak sedikit pengendara yang putar balik sembarangan di kawasan perempatan Jalan Pandegiling.

“Pada jalan tersebut ada pengendara berhenti di tengah perempatan jalan untuk memotong jalur dan putar balik,” ujar Eri, Minggu (19/10).

Agar aksi serupa tidak marak, Pemkot Surabaya segera berkoordinasi dengan Sat Lantas Polrestabes Surabaya untuk mencegah pengendara yang melanggar lalu lintas.

Mantan Kepala Bappeko Kota Surabaya itu berpesan agar masyarakat berperan aktif memberikan kontrol atau pengawasan terhadap pelanggar lalu lintas.

“Kalau hal tersebut dibiarkan, angka kecelakaan akan meningkat. Maka dari itu, apakah nanti diberikan sanksi, kalau tidak tambah banyak angka kecelakaan,” kata dia.

Tidak hanya pengendara, Eri mengimbau kepada pejalan kaki agar menyeberang pada tempatnya dan tidak sembarangan.

“Pemkot Surabaya telah menyiapkan fasilitas jembatan penyeberangan orang, dan dilengkapi dengan lift untuk memudahkan pejalan kaki, dan menghindari kecelakaan,” katanya.