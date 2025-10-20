Cuaca Malang Hari ini, Pagi Bakal Gerimis, Siang Sampai Malam Cerah-Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (20/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Donomulyo, Jabung, Kalipare, Kasembon, Pagak, Poncokusumo, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.