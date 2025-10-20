Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Sore Cerah Berawan & Berawan, Malam Gerimis
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (20/10).
Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Siangnya masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Sorenya cuaca di seluruh kawasan berawan.
Malamnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-36 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-13 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Hujan ringan atau gerimis mengguyur sejumlah kawasan.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News