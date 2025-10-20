Cuaca Jawa Timur 20 Oktober 2025, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (20/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Magetan dan Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sorenya Pacitan, Pamekasan, dan Sumenep gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Gresik, Kota Surabaya, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-37 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-17 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)