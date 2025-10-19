WYIIA & NYIIA 2025 di Surabaya Jadi Unjuk Kreativitas Pelajar Muda Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ajang penghargaan World Youth Invention and Innovation Awards (WYIIA) dan National Youth Invention and Innovation Awards (NYIIA) 2025 resmi digelar untuk pertama kalinya, Jumat (17/10).

Kegiatan kolaborasi Student Achievement Center (SAC) Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Indonesia Young Scientists Association (IYSA) ini menjadi panggung bagi peneliti muda dunia menunjukkan kreativitas dan inovasi di bidang sains serta teknologi.

Tercatat 354 tim dari 16 negara ambil bagian, antara lain Indonesia, Hong Kong, Bangladesh, Thailand, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, Filipina, Iran, Turki, Rumania, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Meksiko. Acara berlangsung secara hybrid (online dan offline) di Surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai hadir membuka kegiatan tersebut bersama sejumlah tokoh pendidikan dan inovasi, yakni President IYSA Denny Irawan, M.Pd, President MIICA Ganesan Jayabalan, Chief of Judge Assoc Prof Dr Soeharjupri, M.Si, serta Prof Dr Ir Williyanto Anggoro, ST., M.Sc.

Dalam sambutannya, Aries mengapresiasi semangat peserta dari berbagai belahan dunia.

“Ajang ini membuktikan pelajar kita punya daya saing global. Mereka bukan hanya cerdas berpikir, tetapi juga berani berinovasi dan berkolaborasi,” ujar Aries.

Selain lomba riset internasional, SAC juga menggelar lomba desain poster dan penyusunan proposal sosial humaniora yang diikuti puluhan peserta sebagai wujud dukungan terhadap kreativitas lintas bidang.

“Tahun 2025 menjadi momen spesial bagi SAC karena menandai satu tahun berdirinya lembaga ini,” tutur Aries.