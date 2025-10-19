UWP Surabaya Kukuhkan 363 Wisudawan, Rektor Tekankan Konsep Kampus Berdampak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya menggelar wisuda program sarjana tahun 2025 di Dyandra Convention Center, Minggu (19/10).

Sebanyak 363 wisudawan dari berbagai program studi resmi dikukuhkan dalam acara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan.

Dalam sambutannya Rektor UWP Dr Budi Endarto, SH., M.Hum menyatakan perguruan tinggi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya mencetak lulusan.

“Konsep kampus berdampak yang kami kembangkan berangkat dari paradigma bahwa eksistensi lembaga pendidikan harus memberi manfaat bagi masyarakat maupun dunia industri. Di UWP, kami fokus pada masyarakat,” ujar Budi.

Menurutnya, semangat tersebut diterjemahkan melalui pendekatan sociopreneurship, yaitu bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen serta mahasiswa dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial.

“Kampus berdampak itu sederhana: mampu mengidentifikasi masalah sosial, menemukan inovasi untuk menjawabnya, dan menghadirkan social impact nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

UWP sendiri telah mendorong mahasiswa aktif mengikuti berbagai kompetisi nasional agar mereka tidak hanya berorganisasi, tetapi juga peka terhadap persoalan sosial di sekitar.

Dalam kesempatan itu, Budi juga menyoroti capaian riset dan pengabdian masyarakat UWP yang terus meningkat. Pada 2025, UWP memperoleh 17 hibah penelitian dan pengabdian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dengan total pendanaan lebih dari Rp3 miliar.