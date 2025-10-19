Khofifah Hadiahi Mahasiswa Berprestasi UT Surabaya Umrah atau Kuliah S2 Gratis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi istimewa kepada wisudawan terbaik Universitas Terbuka (UT) Surabaya berupa pilihan hadiah umrah atau beasiswa studi magister (S2).

Penghargaan tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai saat menghadiri prosesi wisuda UT Surabaya di Surabaya, Minggu (19/10).

“Ibu Gubernur memberikan pilihan kepada wisudawan terbaik, apakah ingin melanjutkan studi S2 di Universitas Terbuka atau menerima hadiah umrah. Jawabannya dapat disampaikan kepada Ibu Direktur UT Surabaya untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Aries.

Adapun wisudawan terbaik UT Surabaya tahun ini adalah Tuty Alawiyah, yang meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,91.

Aries menyampaikan Gubernur Khofifah berharap prestasi akademik tersebut menjadi awal dari perjalanan baru dalam pengabdian kepada masyarakat.

“Nilai seorang sarjana tidak hanya diukur dari ijazah, tetapi dari manfaat yang diberikan kepada lingkungannya,” ucap Aries.

Dalam kesempatan itu, Aries juga mengapresiasi Universitas Terbuka yang dinilainya telah membuktikan konsep pendidikan tanpa batas ruang dan waktu.

“Keterbatasan waktu bukan lagi alasan untuk tidak menimba ilmu. Inilah makna sejati pendidikan terbuka — memberikan kesempatan kedua, bahkan seribu kesempatan bagi siapa pun yang ingin maju,” katanya.