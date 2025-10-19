Cegah Kebutaan, KMU Hadirkan Layanan Myopia Control untuk Anak

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kasus myopia atau mata minus pada anak-anak terus meningkat dan berpotensi menyebabkan kebutaan jika mencapai derajat tinggi.

Menyikapi hal tersebut, RS & Klinik Mata KMU meluncurkan layanan baru bertajuk Myopia Control sebagai upaya menekan progresivitas pertumbuhan mata minus sejak dini.

Layanan ini resmi diluncurkan pada Minggu (19/10) di RS Mata KMU Lamongan, dan dapat diakses di seluruh cabang KMU di Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, hingga Trenggalek.

Dokter Spesialis Mata sekaligus Konsultan Layanan Myopia Control dr Ria Sandy Deneska, SpM(K) menjelaskan prevalensi myopia meningkat pesat secara global.

Berdasarkan penelitian Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, sekitar 28 persen populasi dunia mengalami myopia pada 2010, dan angka itu diprediksi naik menjadi 50 persen pada 2050.

“Artinya, jutaan orang akan menderita high myopia yang berisiko menyebabkan gangguan penglihatan serius di masa depan,” ujarnya.



Menurut dr. Ria, meningkatnya kasus myopia pada anak disebabkan oleh kebiasaan menatap gawai terlalu lama, jarang beraktivitas di luar ruangan, serta jarak baca yang terlalu dekat.

Layanan Myopia Control ini bertujuan untuk mendeteksi dini, mengoreksi penglihatan, dan mengendalikan pertumbuhan mata minus, khususnya pada anak dan remaja.