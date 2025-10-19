PAN Bantu Pulangkan Jenazah PMI Blitar dari Hong Kong & Janjikan Khitan Putra Almarhumah

jatim.jpnn.com, BLITAR - Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig bersama kader PAN Uya Kuya membantu pemulangan jenazah Puji Mulyati, pekerja migran Indonesia (PMI) asal Blitar yang meninggal dunia di Hong Kong.

Selain membantu proses pemulangan, Rizki juga memberikan santunan kepada keluarga almarhumah dan berjanji akan menanggung biaya khitan anak laki-laki Puji.

Jenazah tiba di kampung halamannya, Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Minggu (19/10) dini hari. Kedatangan jenazah disambut keluarga, warga, aparat desa, pengurus PAN Kabupaten Blitar, serta aktivis pembela buruh migran, Miss Yuni.

“Kami turut berduka cita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah almarhumah diterima Allah SWT dan keluarga diberi kekuatan,” kata Rizki saat menyerahkan santunan kepada Sukarno, ayah almarhumah Puji Mulyati.

Sukarno menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

“Matur nuwun sanget. Mugi-mugi dados amal ibadah kagem panjenengan sedaya,” ujarnya.

Miss Yuni menjelaskan keluarga almarhumah meminta bantuannya sejak 16 September 2025. Dia kemudian menggalang donasi publik untuk biaya pemulangan.

“Donasi sangat cepat. Baru tanggal 25 September dibuka, tanggal 5 Oktober sudah tutup. Cuma tertunda karena libur panjang di Hong Kong. Jadi, baru bisa dipulangkan hari ini,” ujarnya.