LSF RI Gandeng UM Surabaya Ajak Gen Z Berdakwah Melalui Perfilman Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang penayangan serentak film Pengen Hijrah pada 30 Oktober 2025, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) bersama Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) menggelar Kuliah Tamu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) bertajuk ‘Dakwah Melalui Film: Peluang dan Tantangan bagi Gen Z dalam Menjaga Nilai Keimanan’, Sabtu (18/10).

Acara yang digelar di Gedung At Tauhid Lantai 13 UM Surabaya itu menjadi bagian dari roadshow LSF RI ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya, memperkenalkan nilai edukatif dalam perfilman nasional agar mahasiswa mampu menjadi penonton sekaligus pembuat film yang cerdas, kritis, dan beretika.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, yakni Ketua LSF RI Naswardi, Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan RI Syaifullah Agam.

Kemudian Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, dan Digitalisasi UM Surabaya Radius Setiyawan, Kepala LPAIK UM Surabaya Mukayat Al Amin, Anggota LSF RI Titin Setiawati, Produser film Pengen Hijrah Avesina Soebli, dan aktor utama film Pengen Hijrah Affandi Eka Putra.

Dalam sambutannya, Ketua Lembaga Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPAIK) UM Surabaya Mukayat Al Amin menyatakan pentingnya film sebagai media dakwah kreatif di era digital.

“Film adalah media yang kuat dalam menyampaikan pesan moral dan spiritual. Generasi muda, khususnya mahasiswa, harus mampu memanfaatkan ruang digital dan film sebagai sarana dakwah yang menyentuh, bukan sekadar hiburan,” ujar Mukayat.

Sementara itu, Ketua LSF RI Naswardi menyampaikan apresiasi kepada UM Surabaya yang menjadi salah satu perguruan tinggi pertama di Indonesia menjalin kerja sama resmi dengan LSF RI.

“Perguruan tinggi adalah pelita yang memberikan pencerahan ilmu, termasuk bagi perfilman nasional. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengoptimalkan film sebagai media dakwah, pendidikan, pembelajaran, dan kebudayaan,” katanya.