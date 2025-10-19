475 Pelanggan Kena Imbas Kebocoran Pipa PGN di Sungai Rungkut Surabaya

JPNN.com

Minggu, 19 Oktober 2025 – 13:08 WIB
General Manager Sales and Operation Region III PGN Hedi Hedianto. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebocoran pada jaringan pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di bawah aliran Sungai Kali Gununganyar, Kecamatan Rungkut, Surabaya berdampak pada terganggunya suplai gas untuk ratusan pelanggan, Sabtu (18/10)

Peristiwa ini menyebabkan 475 pelanggan mengalami gangguan distribusi gas.

Walakin, pihak PGN memastikan langkah penanganan cepat sudah dilakukan untuk meminimalkan dampak yang lebih luas.

General Manager Sales and Operation Region III PGN Hedi Hedianto mengonfirmasi jumlah pelanggan yang terdampak tersebut saat meninjau lokasi kebocoran.

“Total di sini kurang lebih ada 10 ribu. Nah yang terdampak langsung ini kurang lebih ada 475-an di sebelah sana,” kata Hedi Hedianto di area sungai Rungkut, Surabaya, Sabtu (18/10).

Sejauh ini, kata dia, belum ada laporan keluhan dari pelanggan meskipun sebagian besar pasokan gas sementara dihentikan.

“Kami akan memastikan penyeluruhan gas kepada pelanggan bisa ke masyarakat, bisa dilaksana dengan baik, dengan aman. Itu yang kami pastikan,” jelasnya.

PGN kini sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti kebocoran serta menjamin keandalan jaringan distribusi gas di kawasan tersebut.

PGN sebut 475 pelanggan kena imbas kebocoroan pipa gas di sungao wilayah Rungkut
