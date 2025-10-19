SBY Ajak Mahasiswa Unesa 5 Magetan Jadi Penggerak Kemajuan Bangsa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta mahasiswa dan civitas academica Universitas Negeri Surabaya (Unesa) untuk berperan aktif sebagai bagian dari solusi dan kemajuan bangsa.

Ajakan tersebut disampaikan SBY dalam kuliah umum bertema 'Menjadi Bagian dari Solusi dan Kemajuan Bangsa' di Unesa Kampus 5 Magetan, Sabtu (18/10).

Acara ini dihadiri oleh civitas academica, jajaran pimpinan Unesa, Bupati Magetan, serta pimpinan DPRD Magetan.

SBY menyatakan pentingnya peran perguruan tinggi dan insan akademik sebagai pionir dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa yang semakin kompleks.

Menurutnya, kampus tidak hanya menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan budi pekerti luhur generasi muda, yang menjadi dasar kemajuan bangsa.

Dia juga mengajak mahasiswa dan civitas kampus untuk kembali meneguhkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

“Kalau kita benar-benar memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa ini akan selalu menemukan jalan terbaiknya untuk menghadapi berbagai ujian,” ujarnya.

Dia menambahkan pentingnya kolaborasi antar elemen bangsa sebagai kunci menuju masa depan yang gemilang.