Banyak Opini Bikin Takut Soal Semburan Gas, Eri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta masyarakat bijak menyikapi fenomena yang terjadi di Kota Pahlawan.

Hal ini menanggapi banyaknya komentar negatif di media sosial terkait insiden semburan air disertai gas metana yang terjadi di sungai kawasan Rungkut Madya pada Kamis (16/10) sore.

Ada masyarakat beropini semburan itu disamakan dengan semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Menurutnya, komentar-komentar itu justru membuat warga malah khawatir. Maka dari itu, pentingnya mendatangkan ahli guna mengalisis penyebab kebocoran pipa milik Perusahaan Gas Negara (PGN) tersebut.

“Komennya orang Surabaya jangan buat orang Surabaya lainnya tambah takut. Makanya kalau kejadian begini jangan dibuat (komen) yang negatif,” kata Eri, Sabtu (18/10).

Padahal, setelah dianalis oleh Pakar Geologi Institute Sepuluh Nopember (UTS) Dr Ir Amien Widodo di sungai tersebut tidak ada sesar atau patahan lempeng bumi, hanya ada pipa-pipa.

Pengecekan yang dilakukan tentu menggunakan alat yang memadai, yakni geo radar sehingga hasilnya jelas.

“Ketika terjadi hal seperti ini maka ketika yang memberikan komentar-komentar atau yang melakukan pertama di sini ketika komennya macam-macam, itu biarkan ahlinya,” katanya.