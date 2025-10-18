DAIFEST 2025 Tawarkan Hadiah 9 Mobil Hingga Logam Mulia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut akhir tahun, Daihatsu menghadirkan program spesial bertajuk DAIFEST (Daihatsu End Year Festival) 2025 yang berlangsung mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2025.

Marketing & CR Division Head PT Astra International-Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono mengatakan program ini menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan setia sekaligus kesempatan emas bagi masyarakat untuk memiliki mobil impian dengan berbagai keuntungan menarik.

“Pelanggan berpeluang memenangkan Grand Prize 9 unit mobil Daihatsu, yang terdiri dari lima unit All New Xenia, satu unit Rocky, dua unit Sigra, dan 1 unit Ayla,” ungkap Tri di Surabaya, Sabtu (18/10).

Selain hadiah utama berupa mobil, Daihatsu juga menyiapkan ratusan hadiah tambahan berupa sembilan logam mulia per 10 gram, 18 logam mulia per 5 gram, 90 voucher belanja senilai Rp2,5 juta, dan 180 voucher belanja senilai Rp1 juta.

“Setiap pelanggan yang melakukan pembelian mobil Daihatsu selama periode program otomatis mendapatkan kupon undian,” jelasnya.

Tri menambahkan kesempatan menang makin besar jika pembelian dilakukan melalui jaringan ekosistem Astra, seperti Asuransi Astra, ACC (Astra Credit Companies), DFS (Daihatsu Financial Services), dan OLXmobbi.

Tak hanya untuk pembelian baru, DAIFEST 2025 juga membuka peluang bagi pelanggan yang ingin melakukan tukar tambah (trade-in) mobil lama dengan Daihatsu terbaru.

Melalui kolaborasi dengan OLXmobbi, pelanggan bisa menjual kendaraan lamanya dan langsung menggantinya dengan mobil Daihatsu pilihan.